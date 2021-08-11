شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة كرارة: استعدوا لعالم سينمائى عربى مع بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم أمير كرارة بفيلم موسى للمخرج بيتر ميمى، الذى طرح بالسينمات اليوم الأربعاء، وكتب كرارة على حسابه على "فيس بوك": "لما بيتر ميمى فى الأول كان بيكلمنى عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائى مصرى عربى.. بصراحة فى البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده .. بس بعد ما شوفت فيلم موسى أول مرة.. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل فى مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أى حد".

وأعلن كرارة عن فيلمه الجديد مع بيتر ميمى قائلا: "استعدوا لعالم سينمائى عربى.. استنوا ملاك الموت.. ليفل تانى للوحش".

ورد المخرج بيتر ميمى على كرارة قائلا: "الصاحب الجدع رزق.. حتى لو كان بياخدنى على اد عقلى فى الأول بس أهو الحمد الله اقتنع".

واحتفل نجوم فيلم موسى مساء أمس الثلاثاء بالعرض الخاص للفيلم، بحضور سليمان عيد ومحمد ثروت ومحمد محمود عبد العزيز وعلى ربيع ونضال الشافعي وأحمد الشامي وهنا الزاهد، كما حضر من أبطال الفيلم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وسارة الشامي.

وسيطر على برومو فيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.