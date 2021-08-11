شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور يطعم نيللي كريم "سباجيتى" قبل عقد القران بلحظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللي كريم ولاعب الأسكواش هشام عاشور، فى فيديو على مواقع تبادل الصور إنستجرام، وهى يطعمها "مكرونة سباجيتى" قبل عقد قرانهما المقرر اليوم، ويظهر الفيديو تناول نيللي كريم المكرونة بحرص شديد على لا تنزع مكياجها.



هشام عاشور يطعم نيللي كريم سباجيتي



هشام عاشور يطعم نيللي كريم سباجيتي



هشام عاشور يطعم نيللي كريم سباجيتي

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل فى زوجته نيللى كريم وذلك قبل عقد قرانها بدقائق، حيث ظهر عاشور فى الفيديو وهو يقول لـ نيللي أنا عاوز أقولك إن الفستان دا أحلي فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي أحلي عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى مكان إقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست فى غرفتها وهى تستعد وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها، ومكياجها.