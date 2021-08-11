شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تجسد دور موظفة ببنك فى "النهاردة يوم جميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نجلاء بدر من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل"، وتجسد من خلاله دورموظفة بنك، وتشارك فى بطولته بجانب باسم سمرة وأحمد وفيق وهنا شيحة ومحمود الليثى، إخراج نيفين شلبى.

الفيلم مأخوذ عن مجموعة قصصية تدعى "سوق العرسان" للكاتب علاء سليمان الفيلم ينقسم لأربع قصص تدور في مكان واحد فجميع الأبطال يعملون في أحد البنوك ولكل منهم قصة مختلفة عن الآخر ومشكلة يتم طرحها من خلال العمل.

و يتناول الفيلم قضية السمنة من خلال إطار بعيد عن الكوميديا مع التركيز على الجانب النفسي والإنساني من خلال قصة بطلتها نجلاء بدر ويناقش الفيلم تأثير مرض السمنة على علاقتها بزوجها واصدقائها والتنمر الذي تعاني منه

كانت الفنانة نجلاء بدر قد أنتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها وهم قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.