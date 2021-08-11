شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وهشام عاشور وسط أغصان الشجر فى جلسة تصوير زفافهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أغصان الشجر والهواء الطلق وأشاعة الشمس، أجرت الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور جلسة تصوير بسيطة، قبل بدأ الاحتفال بعقد قرانها فى إحدى أشهر القرى بالساحل الشمالى.



نيللي كريم وهشام عاشور في جلسة تصوير زفافهما



نيللي كريم وهشام عاشور في جلسة تصوير زفافهما

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل فى زوجته نيللى كريم وذلك قبل عقد قرانها بدقائق، حيث ظهر عاشور فى الفيديو وهو يقول لـ نيللي "أنا عاوز أقولك إن الفستان دا أحلي فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي أحلي عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى مكان إقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست فى غرفتها وهى تستعد وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها، ومكياجها.