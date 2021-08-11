شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى ساخرا: أنا جاهز أعوض ميسى فى برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان محمود البزاوى، من انتقال النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، من برشلونة الإسبانى إلى باريس سان جيرمان الفرنسى، فى صفقة انتقال حر، مؤكدا أنه قادر على تعويض غيابه عن صفوف النادى الكتالونى.



محمود البزاوى

ونشر البزاوى، صورة له وهو يحمل الكرة، خلال تصوير أحد أعماله الفنية، صحبها بتعليق: "أنا جاهز أعوض ميسى فى برشلونة".





مرحلة جديدة يخوضها الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين، عقب انتهاء تعاقده مع ناديه السابق برشلونة، الذى رحل عنه بعد قضاء 17 عاما بين جدران ملعب "الكامب نو"، ليسدل الستار أخيرا على مسلسل مستقبله الذى استمر لفترة طويلة، فى واحدة من أبرز الصفقات فى تاريخ كرة القدم.

وجاء رحيل ميسى عن برشلونة كالقنبلة المدوية، حيث إنه يمثل علامة فارقة فى تاريخ كرة القدم، وكانت التقارير الصحفية العالمية الأخيرة وكل المتابعين والمهتمين بعالم الساحرة المستديرة كان شغلهم الشاغل متابعة موقف البرغوث، الذى لم يعرف غير كامب نو خلال مسيرته الكروية الخرافية، ليصبح الخامس من شهر أغسطس عام 2021، يوما حزينا على جماهير البارسا.

وقدم نادى باريس سان جيرمان ميسى فى مؤتمر صحفى ظهراليوم، الأربعاء بعد التعاقد معه بعقد يمتد لموسمين، مع ثالث قابل للتمديد، لينضم صاحب الـ34 عاما رسميا لفريق الأحلام الذى يضم أفضل لاعبى العالم أمثال البرازيلى نيمار دا سيلفا والفرنسى كيليان مبابى وقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس.