شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتفاعل مع أغنية la vie en rose بفستان الزفاف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الفيديوهات والصور التى انتشرت منذ استعداد الفنانة نيللى كريم لزفافها المقام الآن، مدى أناقتها فى اختيار فستان الزفاف والمكياج وقصة الشعر، حيث ظهرت نيللى فى أحد الفيديوهات وهى تتفاعل مع أغنية la vie en rose الفرنسية، لتبدو عروس باريسة تقيم زفافها فى الهواء الطلق تحت أشعة الشمس.

نيللى كريم



نيللى كريم



نيللى كريم

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل فى زوجته نيللى كريم وذلك قبل عقد قرانها بدقائق، حيث ظهر عاشور فى الفيديو وهو يقول لـ نيللي أنا عاوز أقولك إن الفستان دا أحلي فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي أحلي عروسة".

كما تظهر نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى مكان إقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست فى غرفتها وهى تستعد وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها، ومكياجها.