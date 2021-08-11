شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل "الجريمة" لـ أحمد عز وشريف عرفة ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية فى ديسمبر المقبل فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب، محمد جمعة، إخراج شريف عرفة.

واحتفل أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى نجوم فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، بانتهاء التصوير، يوليو الماضى، وألتف فريق العمل حول "تورتة" عليها اسم الفيلم معلنين نهاية التصوير.

وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات، وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

ويعرض للنجم أحمد عز حاليا فيلم "العارف" وهو من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.