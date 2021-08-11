(20 صورة) ترصد عقد قران نيللي كريم على هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رصدت عدسات الكاميرات، 20 صورة لمراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء، بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

ويُقام حفل الزفاف الليلة في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي، وتمت دعوة عدد محدود جدًا من الأصدقاء.

وسوف يغني في الحفل رامي عاشور شقيق العريس، ولاعب الإسكواش السابق، والمطرب الحالي الذي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "النار القايدة".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.