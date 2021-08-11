فيديو| رومانسية نيللي كريم وزوجها في جلسة تصوير عقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة نيللي كريم، لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

واحتفلت نيللي، منذ ساعات قليلة، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين.

ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

ويُقام حفل الزفاف الليلة في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يغني في الحفل رامي عاشور شقيق العريس، ولاعب الإسكواش السابق، والمطرب الحالي الذي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة "النار القايدة".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.

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