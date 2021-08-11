فيديو| محمد رشاد يطرح أغنية "ابن الأصل" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد رشاد، مساء اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه بعنوان "ابن الأصل" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمرو صلاح ، جيتار مصطفى نصر، طبلة ماجد الصواف، والكليب من إخراج عمرو رشيد.

وتقول كلمات الأغنية: "ابن الأصل.. متخافش من ابن الأصل ... اللي اتربى ع العز زمان، والدنيا لفت بيه كام لفة وداق المر كمان.. خاف من اللي جديد ع العز وامبارح كان أصله جعان، هيبعيك أول فرصة.. وساعتها الأصل يبان، متخافش من اللي امبارح متربي قوي كده ع الغالي، يعني ابن أصول ورجولة وجدعنة وقت الشدة يبان.. خاف من اللي جديد ع العز دا اللي ملوش لا عزيز ولا غالي لما بحتاجله يسيبك.. يختفي ولا لحظة يبان".