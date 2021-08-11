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فيديو| محمد رشاد يطرح أغنية "ابن الأصل" على يوتيوب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان محمد رشاد، مساء اليوم الأربعاء، أحدث أغانيه بعنوان "ابن الأصل" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، توزيع عمرو صلاح ، جيتار مصطفى نصر، طبلة ماجد الصواف، والكليب من إخراج عمرو رشيد.

وتقول كلمات الأغنية: "ابن الأصل.. متخافش من ابن الأصل ... اللي اتربى ع العز زمان، والدنيا لفت بيه كام لفة وداق المر كمان.. خاف من اللي جديد ع العز وامبارح كان أصله جعان، هيبعيك أول فرصة.. وساعتها الأصل يبان، متخافش من اللي امبارح متربي قوي كده ع الغالي، يعني ابن أصول ورجولة وجدعنة وقت الشدة يبان.. خاف من اللي جديد ع العز دا اللي ملوش لا عزيز ولا غالي لما بحتاجله يسيبك.. يختفي ولا لحظة يبان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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