قبل لقاء الليلة.. الحلفاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعبي الأهلي والإسماعيلي قبل لقائهما بالدوري العام، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي والإسماعيلي. عاوزين نشوف كورة حلوة النهاردة زي ماعودتونا".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاذ الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ29 للمسابقة.