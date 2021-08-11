رامي رضوان يكشف تفاصيل واقعة إلقائه هاتف سيدة في جنازة دلال عبدالعزيز(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الإعلامي رامي رضوان عن حقيقة واقعة إلقائه هاتف سيدة في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقال رضوان، خلال برنامجه مساء dmc: "" يعلم الله لا هزود ولا هنقص، أنا كنت خارج من المدفن علشان أطلع أخذ العزاء ما كنتش عارف أخرج من الزحمة وفي ست بتزقني علشان تدخل قالت لي عاوزة أدخل علشان بحبها أوي وعاوزة ادعيلها، قلت لها مش هتعرفي ومفيش مكان قلت لها ادعيلها من هنا".

وأضاف: بلتفت يمين لقيت اللي كانت بتدعي إنها بتحبها وعاوزة تقرأ لها الفاتحة بتصور وبتحاول تاخد أي لقطة، هل دي لحظة تستدعي الكذب، ولا إراديا اتعصبت ورميت التليفون منها، وقلت لهم حرام عليكم احترموا اللي إحنا فيه.

وتابع: بعدها لقيتها معدية قلت لها لقيتي تليفونك واعتذرت لها بس ما يصحش اللي حصل ولازم تقدري الموقف، هي سيدة مش فتاة هي في الأربعينات أو الخمسينات من العمر، وردت علي : "حصل خير يا ابني".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي