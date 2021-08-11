أحمد العوضي: "القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قال الفنان أحمد العوضي إن القانون المصري سيحكم فيما حدث لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب "العوضي" منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، قال فيه: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقًا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله".

وتابع: "القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيانًا، بل لكل حدث حديث".

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، متجهةً بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعاني الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من أزمة صحية منذ قرابة شهر، ورغم استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكلٍ كبيرٍ، فإنها لم تخرج بعد من المستشفى.