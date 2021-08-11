بالصور.. جمال العدل وكيل نيللي كريم في عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل مراسم عقد قران الفنانة نيللي كريم، على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها، الذي أقيم بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وارتدت نيللي كريم خلال الحفل طرحة وفستانًا أبيض أنيقًا مطرزًا بالورد.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.

وانتشرت منذ فترة صور تجمع الفنانة نيللي كريم بهشام عاشور، قبل الإعلان عن ارتباطهما.