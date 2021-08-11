فيديو| لحظة لقاء نيللي كريم بعريسها هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة نيللي كريم اليوم بحفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

وتم تداول مقطع فيديو لنيللي كريم لحظة خروجها من أحد الفنادق بالساحل الشمالي لتلتقي بعريسها هشام عاشور وسط حضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين والأهل.

وظهرت نيللي في الصورة مرتدية فستانًا أنيقًا، وطرحة زفاف على رأسها.

وانتشرت صور جديدة للفنانة نيللي كريم مع خطيبها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد ارتباطهما مؤخرًا في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وبسبب تلك الصور تساءل الجمهور عن طبيعة علاقة نيللي كريم وهشام عاشور، حتى كشفت الفنانة عن خطبتهما.

شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.

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