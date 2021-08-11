نادين نسيب نجيم “تريند” عبر مواقع التواصل.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 52 دقيقة

بعد معرفة جمهورها بخبر فوزها بجائزة “موريكس دور” عن دورها في مسلسل عشرين عشرين، تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إثر تلقيها التهانئ من محبيها.

وبدأ محبو نادين بتهنئتها مشيدين بحرفيتها وأدائها كممثلة وبجمالها ومعتبرين أنها تستحق الجائزة بجدارة.

وردت نادين على إطراءات المعجبين وتهنئتهم لها، وتم تداول اسمها بكثرة بين رواد السوشيال ميديا ليس فقط بسبب الجائزة ولكن مع قرب عرض مسلسلها الجديد صالون زهرة الذي حرك حماس الجمهور لمتابعته بعد أن اقترب توقيت عرضه.

ولعبت نادين في عشرين عشرين دوراً مزدوجاً وهو الضابط سما والتي تضطر للتخفي واختلاق شخصية أخرى هي “حياة” المسكينة الهاربة من ظلم شقيقها، والتي سعت من خلالها للإيقاع بتاجر المخدرات ويلعب دوره قصي خولي وهو من إنتاج شركة الصباح لصاحبها المنتج صادق الصباح.