راغب علامة للمسؤولين: جعلتم الناس تنسى ان هناك شركة للكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

حمّل الفنان اللبناني راغب علامة الطبقة السياسية الحاكمة كل ما يجري في لبنان جراء انقطاع الكهرباء في البلاد معبراً عن غضبه.

وكتب راغب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: “شكراً لكم ايها “الزعماء” لقد جعلتم الناس تنسى ان هناك شركة للكهرباء في لبنان”.

وأضاف: “الناس تشحذ المازوت للمولّدات وانتم ما زلتم تعقدون صفقات الفيول من جيوبنا لكن بدون ان يحصل الشعب على أدنى حقوقه في الكهرباء”.

وسأل: “ما سرّ قوتكم؟؟ الناس لم ولن تتحرك حتى لو حرمتوها الهواء!! شعب لبنان العظيم”. وتغرق كل المناطق اللبنانية بعتمة شبه شاملة بسبب عدم توافر المازوت وانقطاع خدمة الكهرباء بشكل كلي.

ويسود الغضب كل المناطق اللبنانية، حيث اضطرت العائلات وأصحاب المتاجر إلى إفراغ كل الأغذية المعرضة للتلف من البرادات بعد بسبب انقطاع التيار.

ورصدت عدة حالات تسمم بين المواطنين نتيجة انقطاع التيار وتلف المواد التي تحتاج إلى تبريد.