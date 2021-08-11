مصر.. المتهمة بقتل صديقتها تدلي باعترافات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت صحيفة “الوطن المصرية” ان نورهان الفتاة المتهمة بقتل صديقتها في مول شهير بمصر، باعترافات جديدة خلال تواجدها أمام جهات التحقيق.

وقالت المتهمة بقتل فتاة كفر الدوار أمام جهات التحقيق إنها ذهبت إلى العيادة الطبية وقابلت صديقتها نجلاء (الضحية)، وجلست معها 10 دقائق، وتأكدت أنها في العيادة بمفردها وليس معها أي شخص آخر، وعرفت من خلال حديثهما أن نجلاء “قبضت الجمعية” وهو مبلغ 2000 جنيه، فأرسلت نورهان رسالة إلى شريكيها في الجريمة، وطلبت منهما الصعود بسرعة للعيادة لتنفيذ جريمتهم المتفق عليها فيما بينهم، وعندما دخل الشابان وأشهرا سلاحًا أبيض في وجه فتاة كفر الدوار(نجلاء) تظاهرت المتهمة أمامها بالاستسلام التام وامتثلت لتعليمات الشابين بزعم أنها لا تعرفهما.

وأضافت المتهمة خلال جلسة استكمال التحقيق معها وشريكيها في الجريمة: “لما نجلاء بدأت تصرخ وكانت هتفضحنا قولنا نخلص منها ممكن نهرب من الجريمة والمباحث متعرفش تجيب حد منا عشان محدش شافنا”، وأشارت المتهمة لشريكيها بالتخلص من صديقتها فاعتديا عليها بالطعنات القاتلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وفروا هاربين من مسرح الجريمة.

وتابعت المتهمة: “نجلاء لو كان ليها عمر تاني كانت عاشت بس عمرها انتهى، إحنا كنا رايحين نسرق بس هي اللي جابت كل ده لنفسها، لو كانت سابت الفلوس محدش كان كلمها بس اللي حصل بقى”.