شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور لـ نيللى كريم فى زفافهما: فستانك أحلى فستان شوفته فى حياتى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل فى زوجته نيللى كريم، وذلك قبل عقد قرانهما بدقائق، حيث ظهر عاشور فى الفيديو وهو يقول لنيللي "أنا عاوز أقولك إن الفستان دا أحلى فستان شوفته فى حياتى"، لترد صديقة نيللى المقربة قائلة "عشان هى أحلى عروسة".





وظهرت نيللى فى ستورى هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب إلى مكان إقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها.

كما ظهرت نيللى وهى تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها ومكياجها.