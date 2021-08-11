شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافلو يحتفل بعيد ميلاد كريس هيمسوورث بصورة من كواليس Avengers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي مارك رافلو، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة النجم العالمي كريس هيمسوورث، بصورة من كواليس تصوير إحدي أجزاء سلسلة Avengers التي شاركا فيها طوال سنوات.

وظهرهيمسوورث في الصورة التي نشرها رافلو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يتحدث في الهاتف المحمول بينما يظهر بشخصيته الشهيرة في الفيلم Thor ليوجه له رسالة تهنئة قائلاً "كل سنة وانت طيب وأتمنى لك امنيات سعيدة في عيد ميلادك انت وعائلتك".

وفى صورة نشرها هيمسوورث الشهير بشخصية "Thor" في أعمال مارفل السينمائية، منذ ايام عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلاله وهو يحمل سحلية وأرنب والكثير من العصافير فوق رأسه بينما يظهر في الخلفية أحد أطفاله.

وكان قد رصد موقع جاست جيرد، هيمسوورث أثناء مشاركته فى فعالية أسبوع القرش 2021 للتعرف على أسماك القرش ويظهر الممثل الأسترالى البالغ من العمر 37 عامًا فى واحد فقط من البرامج فى أسبوع القرش السنوى التابع لناشيونال جيوغرافيك فى ساحل أستراليا.



كريس هيمسوورث فى الكواليس