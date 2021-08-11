شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم توقع عقد قرانها على هشام عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللى كريم وهى توقع عقد زواجها من لاعب الاسكواش هشام عاشور، حيث يقام حفل الزفاف النهارى فى إحدى قرى الساحل الشمالى، كما ظهرت نيللى فى فيديو كشف اللحظات الأولى من زفافها، حيث اصطحبها لاعب الاسكواش رامى عاشور، إلى شقيقه هشام عاشور، ليطل الثنائى بالأبيض، فهشام ارتدى بدلة من اللون الأبيض، تناسب أجواء الصيف ومكان إقامة حفل زفافهما على نيللى كريم فى الساحل الشمالى.



نيللي كريم توقع عقد قرانها



نيللي كريم توقع علي عقد قرانها



نيللي كريم توقع علي عقد قرانها



نيللي كريم توقع علي عقد قرانها

كما ظهرت نيللى وهى تستعد لحفل زفافها، والذى بدأ منذ قليل، وبدت نيللى سعيدة للغاية وهى ترقص وتغنى على أنغام أغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط أصدقائها المقربين والميكاب أرتيست في غرفتها وهي تستعد، وكانت قد أجرت اللمسات الأخيرة على شعرها، ومكياجها.