شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وهشام عاشور يطلان بالأبيض في اللحظات الأولى لحفل الزفاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللي كريم، في فيديو كشف اللحظات الأولي من زفافها، حيث اصطحبها لاعب الاسكواش رامي عاشور، الي شقيقة هشام عاشور، ليطل الثنائي بالأبيض، وظهر هشام وهو يرتدي بدلة من اللون الأبيض، تناسب أجواء الصيف ومكان إقامة حفل زفافه علي نيللي كريم في الساحل الشمالي.





















كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط اصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، وميكياجها.