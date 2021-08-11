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نيللي كريم وهشام عاشور يطلان بالأبيض في اللحظات الأولى لحفل الزفاف.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللي كريم، في فيديو كشف اللحظات الأولي من زفافها، حيث اصطحبها لاعب الاسكواش رامي عاشور، الي شقيقة هشام عاشور، ليطل الثنائي بالأبيض، وظهر هشام وهو يرتدي بدلة من اللون الأبيض، تناسب أجواء الصيف ومكان إقامة حفل زفافه علي نيللي كريم في الساحل الشمالي.

اللحظات الاولي من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور (1)
 

 

اللحظات الاولي من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور (2)
 

 

اللحظات الاولي من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور (3)
 

 

اللحظات الاولي من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور (4)
 

 

اللحظات الاولي من زفاف نيللي كريم وهشام عاشور (5)
 

كما ظهرت نيللي وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.

وظهرت نيللي في الفيديو وسط اصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد اجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، وميكياجها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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