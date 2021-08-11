شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغنياته بعنوان "ابن الأصل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد رشاد أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "ابن الأصل"، على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع عمرو صلاح، ميكس وماستر بيشوى مجدى، وإخراج عمرو رشيد.

وكان المطرب محمد رشاد قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا مش شمتان" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات كوثر حجازى وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر وإشراف سيكا سمير، وتأتى هذه الأغنية السينجل بعد غيابه عن الساحة الغنائية منذ فترة، حيث كانت آخر أغانيه التى قدمها تحمل اسم "فى غيابه تمام" من ألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبد الهادى وكلمات هشام عبد الحليم.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا مش شمتان لكن من حقى أفرح إنك زعلان، أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان".

الفنان محمد رشاد كانت له تجربة وحيدة فى عالم التمثيل، حيث إنه شارك فى مسلسل "ليالينا 80"، حينما جسد دور مطرب شعبى من حارة بسيطة، كان يحلم أن يكون مطربا مشهورا، وفى تصريحات سابقة قال عن هذه الشخصية إنها تشبهه فى قصة كفاحها، وعقب رشاد قائلا: "تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لا بد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى".