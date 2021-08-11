شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم ترقص على "لقيت الطبطبة" قبل ارتدائها فستان الزفاف .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة نيللي كريم، وهي تستعد لحفل زفافها، والذي بدأ منذ قليل، وبدت نيللي سعيدة للغاية وهي ترقص وتغني علي أغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي.







نيللي كريم ترقص علي لقيت الطبطبة قبل حفل زفافها



نيللي كريم ترقص علي لقيت الطبطبة قبل حفل زفافها



نيللي كريم ترقص علي لقيت الطبطبة قبل حفل زفافها (3)



نيللي كريم ترقص علي لقيت الطبطبة قبل حفل زفافها (4)



نيللي كريم ترقص علي لقيت الطبطبة قبل حفل زفافها (5)

وظهرت نيللي في الفيديو وسط اصدقائها المقربين والميكاب ارتيست في غرفتها وهي تستعد وكانت قد أجرت اللمسات الاخيرة علي شعرها، وميكياجها.

وكان بطل العالم السابق للاسكواش رامى عاشور أكد أنه سعيد بزواج شقيقة هشام عاشور من الفنانة نيللي كريم مشيرا في تصريحات علي السوشيال ميديا ان الثنائي بينهما كيمياء مذهله قائلا " انا متهمس جدا اني هغني في فرحكم ..بحبكم جدا..هشام خلي بالك من نيللي..هي تستحق الاهتمام"

ويحتفل اليوم الأربعاء، هشام عاشور بطل الاسكواش السابق، بزفافه على الفنانة نيلي كريم، وظهرت النجمة نيللى كريم برفقة خطيبها هشام عاشور، خلال تواجدهما بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما.

و رامى عاشور كشف عن كواليس حفل زفاف شقيقه لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور على الفنانة نيللى كريم، وأكد رامى عاشور فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيحيى حفل زفاف شقيقه ببعض الأغانى، حيث اتجه عاشور بعد الاعتزال إلى مجال الفن والغناء، حيث يصدر "ميسى الاسكواش" كما يلقبه عشاق اللعبة، أغنيته الجديدة "النادر القايدة" خلال الأيام المقبلة.