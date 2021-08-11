شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان شريف الدسوقى بمهرجان الحرية المسرحى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الحرية المسرحى فى دورته السابعة "دورة الراحل محمد غنيم " تكريم الفنان شريف الدسوقى ضمن فعاليات المهرجان، والذى سيكون فى الفتره من 5 : 12 سبتمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبد الدايم، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية دكتور فتحى عبد الوهاب.

وقد أعلن مدير المهرجان المخرج محمد مرسى عن الشروط التى يجب توافرها فى العروض المقدمة وهى ، أن يكون العرض قد سبق تقديمه جماهيرياً قبل 1 أغسطس 2021 ، أن لا يكون سبق للعرض الإشتراك فى أى دورة سابقة من دورات المهرجان ، أن يجتاز العرض قبول لجنة المشاهدة ، أن يناسب العرض جغرافيا وإمكانيات المسرح ، أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصه بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين بالعرض وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة فى إستمارة المشاركة ويوقع على إقرار بذلك ، لإدارة المركز والمهرجان الحق فى استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز .

وفتح باب التقديم للمشاركة بالمهرجان فى الفترة من 7 الى 19 أغسطس 2021 ، وتشاهد لجنة المشاهدة العروض المقدمة فى الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2021 إما عن طريق Cd للعرض مصور بشرط الجودة عالية ( صوت وصورة ) أو عن طريق بروفة نهائية كامله وذلك وفقاً لإختيار صناع العرض .