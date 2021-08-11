شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تحسم الأمر وتؤكد لـ"الخليج 365": النهاردة عقد قرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365"، إنها ستحتفل اليوم الأربعاء بالفعل بعقد قرانها، على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، موضحة أنها أجلته عدة أيام، نظرا لرحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

كانت النجمة نيللى كريم قد ظهرت برفقة خطيبها هشام عاشور، بطل الاسكواش السابق، خلال تواجدهما بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما، الذى تأجل عدة أيام بسبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، السبت الماضى، وانتشرت صور عبر منصات السوشيال ميديا، تظهر تواجد الثنائى نيللى وهشام، برفقة عدد من أصدقائهما، خلال تواجدهما فى الساحل الشمالى.

يذكر أن النجمة نيللى كريم خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "ضد الكسر"، من إنتاج جمال العدل، وتنتظر عرض أكثر من فيلم سينمائى تشارك فيه سواء كبطلة أساسية أم كضيفة شرف.