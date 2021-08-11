شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل أفلام نجم هوليوود كريس هيمسورث فى عيد ميلاده الـ 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأربعاء مع عيد ميلاد الممثل الاسترالى كريس هيمسورث الذى يعد واحد من أهم نجوم هوليوود لما قدمه من أفلام هامة خلال مسيرته الفنية، مثلما يظهرخلال السطور التالية الذى نسلط فيها الضوء على أهم أفلام الممثل الشهير الذى أتم اليوم عامه الـ 38.

Men in Black

حقق الفيلم نجاحاً كبيراً، حيث يتضمن مشاهد اﻷكشن الممزوج بالخيال بعدما يتورط فريق من العملاء السريين من رجال الملابس السوداء في لندن بحل لغز جريمة قتل يرسلهم إلى السفر عبر الكرة الأرضية.



Men in Black

Rush

أحد أشهر أفلامه التى حققت نجاحاً كبيراً، وتستند أحداث الفيلم على العصر الذهبي في سباقات الفورمولا 1 عام 1970، حيث السباق الذهبي بين الوسيم الإنجليزي المستهتر جيمس هانت (كريس هيمسورث)، وصاحب البطولات النمساوي نيكي لاودا (دانيال بروهل) عام 1976.



Rush

Thor

بالتأكيد لا يمكن الحديث عن كريس هيمسورث بدون التطرق لفيلم Thor، خاصة أن الفيلم يعتبر نقلة كبيرة فى مشواره بعدما أضافت له جمهوراً عريضه امتد على مدار الأجزاء من الفيلم.