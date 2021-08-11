شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يواسى دنيا سمير غانم لفقد والديها:"راحوا دار الحق .. كله حب وصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم تامر حسنى، مواساته للفنانة دنيا سمير غانم، بعد قيامها بنعى والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة أبكت الجميع، كما دخل عدد كبير من نجوم الفن يواسونها على رحيل والدتها ويشدون من أزرها في التعليقات ويدعون لها بالصبر والثبات.

وعلق تامر حسنى على منشور دنيا سمير غانم قائلا:"الله يرحمهم ويحسن إليهم واللي يصبرك يا دنيا إنهم هما الاثنين إن شاء الله وبرحمة ربنا مع بعض دلوقتي في عز شبابهم فرحانين وطبعا مفيش أجمل من إنهم راحوا عند اللي أحن عليهم من كل البشر".

وتابع تامر حسنى:" هما راحوا دار الحق يعني مفيش هناك غير كل حب وخير وصدق، حبايب قلبي أدوا رسالتهم مع بعض وراحوا لربنا مع بعض عشان يكملوا الحياة الأبدية مع بعض يا رب ارحمهم وتقبلهم في أعلى درجات الجنة".



تامر حسنى

ونعت دنيا سمر غانم، والدتها الراحلة الفنانة دلال عبد العزيز على "إنستجرام"، قائلة: "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنت علمتينى الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول علي كل حاجة "الحمد لله"، مضيفة:"وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت "الحمد لله"، أنا مش زعلانة لأنى عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا.. أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني اوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا و يسعدكوا يا حبايبي يا أغلي الناس".