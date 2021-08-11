كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 05:51 مساءً - نشرت إحدى صديقات الفنانة ” نيللي كريم ” صورا للأخيرة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من استعدادادات نيللي لعقد قرآنها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” المقرر إقامته اليوم الأربعاء .
وظهرت نيللي كريم في الصور وهي بداخل غرفتها وتضع اللمسات الأخيرة من الماكياج وتصفيف الشعر .. كما ظهرت في إحدى الصور وهي تضع طرحة الزفاف وكتبت صديقتها في تعليقها عليها : ” يحدث الآن ” .
يذكر أنه كان من المقرر إقامة عقد قرآن وحفل زفاف نيللي كريم يوم الإثنين الماضي إلا أنها قررت تأجيله حدادا على وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي .
وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وسيكون مقتصرا على حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. استعدادات نيللي كريم قبل ساعات من حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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