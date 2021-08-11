شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الفنانون الذين اكتشفهم نور الشريف عن النجم الراحل؟ فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى السادسة على رحيل النجم نور الشريف، الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، ويعد نور الشريف واحداً من أبرز الفنانين في تاريخ مصر لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما.

والراحل نورالشريف كان سببا في صعود عدد من الفنانين الشباب وظهورهم على الساحة الفنية في البداية وأصبحوا نجوم لامعين في سماء الفن وقدم معظمهم بطولات مطلقة في السينما والدراما، ودائما فى حواراتهم يقدمون الشكر للراحل نور الشريف الذى ساعدهم فى بداية مشوارهم الفني.

أحمد زاهر:" نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير"

النجم أحمد زاهر فى أحد اللقاءات التلفزيونية تحدث عن الراحل نور الشريف و أنه من أكتشفه و قدمه على الساحة الفنية، وقال وقتها:" في مسلسل الرجل الأخر للعظيم الراحل نور الشريف، والذي تعلمت منه الكثير والكثير، فهو من اكتشفني عندما كنت أشارك في عرض مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحي وتفاجأت به أمامي في الكواليس بعد انتهاء العرض وطلب رقمي، وبعد عام من هذا اللقاء رشحني للرجل الآخر".

وأضاف:" نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، تعلمت منه التواضع والإلتزام، تعلمت منه كيف يؤدي شخصياته فكنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي تخلو من مشاهدي حتي أشاهده وأتعلم منه، فنور الشريف هو السهل الممتنع."



أحمد زاهر و نور الشريف

أحمد العوضى

اكتشفه الراحل نور الشريف في مسلسل "الدالى" ويعد الأب الروحي له، وكانت نصيحته له "هيجيلك وقتك لازم تجهزه من دلوقتي"، وهذا ما أدركه العوضى، وحاليا أصبح العوضى يشارك بأدوار رئيسية فى عدد كبير من الأعمال الفنية.



أحمد العوضى و نور الشريف

مى سليم تحكى موقف لن تنساه مع الراحل نور الشريف

قالت النجمة مى سليم فى تصريحات سابقة، أن هناك موقف لا تنساه مع النجم الراحل نورالشريف فى مسلسل خلف الله، قائلة:" كنت أصور مشهد عقب مجموعة من مشاهد حزينة كلها بكاء واضطرابات نفسية لطبيعة دورى- امرأة ملبوسة-، ففى آخر اليوم شعرت بالتعب وطلبت إحضار جلسرين، - وهو سائل يتم وضعه فى العين لإسالة الدموع - وعندما دخل علىّ انفعل بشدة وعنفنى "إيه اللى انتى بتعمليه دا بصوت عالى".. وقال ممكن تستنى نص ساعة تسترجعى الحالة مرة أخرى لكن الحاجات دى متتحطش قدامى، الناس عمرها ما هتصدقك كده.

وأدركت من وقتها أنه كان على حق، وحديثه فرق معى كثيراً وأثر فيا كثيراً، وعلمنى حاجة عمرى ما هنساها وهى أن المشاعرالحقيقية هى التى يصدقها المشاهد، والمصطنع لا يصل للمشاهدين ويظهر الممثل في صورة مصطنعة غير طبيعية، ومن وقتها لم استعمل هذه الوسائل، وعظم الأدوار التى قدمتها بها مشاهد بكاء كثير استفدت فيها من نصيحة الفنان العظيم نورالشريف.



مى سليم و نور الشريف

حسن الرداد و عمرو يوسف

قدم النجم الراحل نور الشريف حسن الرداد في مسلسل الدالى، وكان هو الابن الثانى لسعد الدالى، وبعد ذلك أنطلق حسن الرداد في سماء الفن وقام ببطولة عدة أعمال ناجحة ، كما قدم عمرو يوسف فى مسلسل الدالى وبعد مشاركته في العمل أصبح نجما في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية .



حسن الرداد و نور الشريف



عمرو يوسف و نور الشريف

آيتن عامر

قدمت الفنانة آيتن عامر مع الراحل نور الشريف مسلسل "حضرة المتهم ابى" واستطاعت لفت الأنظار إليها، ثم رشحها معه في مسلسل "الدالى" لأداء دور ابنته وحاليا أصبحت بطلة وقدمت عددا من الأعمال الدرامية والسينمائية .