أول صورة .. نيللي كريم بالفستان الأبيض والطرحة قبل عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة نيللي كريم، اليوم الأربعاء، بعقد قرانها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نيللي بالفستان الأبيض، قبل عقد قرانها مع إحدى صديقاتها.

وظهرت نيللي في الصورة مرتدية فستانا أنيقا، وطرحة زفاف على رأسها.

وانتشرت صور جديدة للفنانة نيللي كريم مع خطيبها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بعد ارتباطهما مؤخرا في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وبسبب تلك الصور تساءل الجمهور عن طبيعة علاقة نيللي كريم وهشام عاشور، حتى كشفت الفنانة عن خطبتهما.

شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.