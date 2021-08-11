بالفيديو.. استعدادات نيللي كريم قبل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد النجمة نيللي كريم حاليًا لتجهيزات قبل زفافها اليوم على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.

ونشر "عرب وود" مقطع فيديو للفنانة نيللي كريم وهي داخل أحد الفنادق الفخمة، وظهرت مرتدية ملابس من اللون الأبيض، وهي تضع المكياج.

وانتشرت صور جديدة للفنانة نيللي كريم مع خطيبها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بعد ارتباطهما مؤخرا في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

وأكدت نيللي، حسب برنامج "arabwood"، أن عقد قرانهما سيتم خلال شهر أغسطس الجاري.

شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.