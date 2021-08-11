"أرجوك طمنا على ياسمين".. أحمد العوضي ينشر فيديو عن رياضته المفضلة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد العوضي عن عودته لممارسة رياضته المفضلة "البوكسينج".

ونشر "العوضي" مقطع فيديو، أثناء تدريباته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"العودة".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور الذي سأله عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز:"ممكن تطمنا على ياسمين، نورت الدنيا، وحش الكون، طمنا على ياسمين بالله عليك، طمنا على صحة ياسمين يا أستاذ أحمد، منور، أرجوك طمنا على ياسمين عبد العزيز".

وغادرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف؛ لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي.

وتعاني الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من أزمة صحية منذ قرابة شهر، وعلى الرغم من استقرار حالتها الصحية وتحسنها بشكل كبير، إلا أنها لم تخرج بعد من المستشفى.