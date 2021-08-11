محمد هنيدي :"ربنا يكون في عون أهل الجزائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامن الفنان محمد هنيدي، مع الشعب الجزائري، بعد حرائق الغابات التي نشبت بعدد من الأماكن منذ أيام.

وكتب الفنان محمد هنيدي منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق :" ربنا يكون في عون أهل الجزائر .. ربنا يحميهم ويحفظهم ويرحم كل الأبطال اللي ضحوا بحياتهم واستشهدوا عشان يحموا بلدهم وأهل بلدهم .. ياريت ندعيلهم كلنا".

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين الماضي في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.