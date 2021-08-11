لماذا توترت العلاقة بين نجاة وعبد الحليم حافظ ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إعجاب الفنان عبد الحليم حافظ بالأغاني التي قدمتها المطربة نجاة الصغيرة، كان من بين أسباب توتر العلاقة بينهما، وقبل قيامه بإعادة غناء أغنيتها الشهيرة "لاتكذبي"، كان العندليب لديه الرغبة في تقديم أغنية أخرى لها.

ومع احتفالنا بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة الـ 83، إذ ولدت في 11 أغسطس 1938، نرصد ما حدث بينها وبين العندليب.

وبدأت الأزمات عقب تقديم الفنانة نجاة أغنيتها"غريبة منسية "في فيلم "غريبة" عام 1958، إذ خرج بعدها الفنان عبد الحليم حافظ في لقاء إذاعي، وقدم الأغنية، وقبل أن يغنيها أوضح أنه تمنى أن يغني اللحن، بكلمات تتناسب مع أن يغنيها مطرب لا مطربة، لأن كلمات الأغنية الأصلية تجري على لسان امرأة أو فتاة".

وتجاهل عبد الحليم الإشارة إلى المطربة نجاة التي قدمت أغنية "غريبة منسية"، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز، ومن ألحان كمال الطويل.

وبعد 4 سنوات وعقب تقديم الفنانة نجاة أغنية "لا تكذبي" في فيلم "الشموع السوداء"، لاقت الأغنية التي كتبها الشاعر كامل الشناوي، ووضع لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، إعجابا كبيرا من الجمهور وفي مقدمتهم الفنان عبد الحليم حافظ.

الناقد الفني سمير الجمل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"ماحدث إن الفنانة نجاة فوجئت بتكرار الموقف، وتقديم العندليب الأغنية في إحدى حفلاته دون الحصول على إذن، وغضبت جدا، ورفضت قبول اعتذاره، وظلت الأجواء متوترة بينهما، فترة طويلة".

الفنانة الكبيرة نجاة في مداخلة هاتفية أجرتها مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب، كشفت أسباب غيابها عن الساحة الغنائية، وقالت: "مبعملش حاجة عشان أنا المجموعة بتاعتي مش موجودة دلوقتي، لكن بحاول، وفي صعوبات العازفين يعني أو مفيش الملحن اللي ينفع للحاجة اللي بتمناها، لأن ليا طريقة في اختيار الأغاني مش موجود تنفيذها دلوقت".