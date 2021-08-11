بعد طرح بوستر "تخنتي".. أول رد من نصر محروس على اتهامه بالتنمر ‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المنتج والمخرج نصر محروس عبر صفحته في موقع فيس بوك، عن استعداده لطرح كليب أغنية بعنوان "تخنتي" تجمع بين المطربين مصطفى شوقي، ونبيل، وبعدها بساعات واجه ومعه مصطفى اتهامت بالتنمر، وسأله رواد الصفحة "تنمر ده يا أستاذ نصر".

المنتج والمخرج نصر محروس في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الأغنية وقال :"من المقررطرحها الأسبوع المقبل، وهي من كلماتي وألحان بلال سرور، وتولى توزيعها الموزع الموسيقي جلال الحمداوي".

وردا على التعليقات ومدى تخوفه من الاتهام بالتنمر، أجاب :" ربنا موجود وكل الأمور تحت السيطرة، وكل ما أستطيع قوله حاليا إنها غير متوقعة، والحمد لله على التفاعل الذي حدث مع الإعلان عنها".

مصطفى شوقى كان قد طرح أغنية بعنوان "يا سمرا"، من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هاني محروس، وقدم للمطرب نبيل من كلماته وألحانه أغنية بعنوان "بياع كلام"، وتولى توزيعها موسيقيا الموزع جيزو ، وأخرج الكليب نصر محروس.