محمود قابيل ضيف إنجي علي في برنامج أسرار النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان محمود قابيل، ضيف برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وذلك غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر إذاعة نجوم إف.إم.

ونشر الحساب الرسمي لإذاعة "نجوم إف إم"، عبر موقع "إنستجرام"، برومو من الحلقة، وعلق :"استنوا الفنان محمود قابيل هيكون ضيفنا يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".

يذكر أن الفنان محمود قابيل شارك رمضان 2020 في مسلسل "لعبة النسيان"، العمل شارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.