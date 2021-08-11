ميسي في أول تصريحاته: إذا حدث وتواجهت مع برشلونة سيكون أمرا رائعا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 38 دقيقة

أعرب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن سعادته بـ” الاستقبال الجنوني” من قبل مشجعي النادي الباريسي.

وأكد ميسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس نادي باريس سان جيرمان بالعاصمة الفرنسية، ناصر الخليفي أن مغادرته لناديه السابق كانت لحظات صعبة بالنسبة له، ولكن سعيد بالانضمام إلى ناديه الجديد وأنه سيكافح من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها العملاق الباريسي.

وأوضح ميسي أنه سعيد جدا باللعب بجانب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، وبقية “اللاعبين الكبار”، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى سيلعب أول مباراة له مع الفريق، مضيفا: “لدي رغبة كبيرة في اللعب ولكن لا أستطيع أن أعطيكم تاريخا محددا، فقد عدت من إجازة وسيجري ترتيب الأمر مع المدرب والفريق الفني”.

وأشار إلى أن الأسبوع الأخير كان مليئا بالعواطف والمشاعر بالنسبة له ولأسرته، قائلا: “لقد قمت مع أسرتي بالتأقلم، ولكن لا يوجد أحد في العالم مستعد لتحمل هكذا تغييرات في فترة قصيرة”.

وأكد أنه كان سعيد جدا بـ” الاستقبال الجنوني” من قبل مشجعي النادي الباريسي، وأنه سيسعى إلى تقديم موسم رائع، على حد قوله.

واعتبر أن الفوز بدوري أبطال أوروبا أمرا صعبا ومعقد حتى لو كان لديك أفضل فريق في العالم، مردفا: “لدى باريس سان جيرمان الروح للفوز والأمر يحتاج أحيانا للحظ وهذا ما يجعل تلك البطولة مميزة وجميلة”، على حد تعبيره.

وتابع: “أنا هنا لمساعدة الفريق، وأنا لدي كذلك رغبة في رفع كأس تلك البطولة مرة أخرى”، وتجدر الإشارة إلى ميسي كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع برشلونة.

أسعى للألقاب

ولفت الساحر الأرجنتيني إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق الألقاب، مردفا: “أنا وباريس سان جيرمان نبحث عن نفس الهدف، وأنا أعرف نيمار وأنخل دي ماريا وأتعرف على بقية اللاعبين”.

وقال إن الدوري الفرنسي قد تطور كثيرا في الأعوام الأخيرة، مردفا: “لقد ساهم باريس سان جيرمان بذلك عن طريق جلب الكثير من النجوم، وكذلك سارت بقية الأندية على غراره”.

وفيما إذا كان يتفادى برشلونة في مباريات دوري الأبطال، أجاب: “قضيت سنوات طويلة ورائعة مع البلوغرانا، ولكنهم كان يعرفون أنني سأنضم إلى فريق قوي يستطيع تحقيق تلك البطولة، وإذا حدث وتواجهنا مع برشلونة سيكون أمرا رائعا ولكنه سيكون شعورا غريبا أن أعود إلى بيتي بقميص مختلف ولكن هذه أمور تحدث في عالم كرة القدم”.

من جانبه، أكد الخليفي، أن نادي باريس سان جيرمان لم يخالف قواعد اللعب النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متابعا: “لو كنا فعلنا لذلك لما تمكنا بالأساس من التعاقد مع ميسي أو غيره من النجوم”.