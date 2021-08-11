سمية خشاب تعلم هذه الفنانة مغازلة الرجال وتثير ضجة على مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

شاركت النجمة المصرية سمية الخشاب صورة جمعتها بمواطنتها الفنانة فيفي عبده عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، حيث كانت تعلمها كيفية مغازلة الرجال.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة التي بدت أنها قديمة برفقة فيفي عبده، وهي تعلق بالإنجليزية قائلة: “ أقوم بتعليم أفضل صديقاتي كيفية مغازلة الرجال لتتمكن من جذبهم إليها“.

وانهالت العديد من التعليقات من قبل المغردين، الذين أبدوا استنكارهم من تصرف سمية الخشاب، وإقدامها على مثل هذا السلوك، متسائلين عن مغزى ما تقصد.

ووجه بعض من متابعيها الانتقادات إلى سمية الخشاب، ووصفوها بـ“القادرة“، في إشارة إلى أنهم غير مندهشين من تصرفها في ظل حديثها بشكل منفتح في العديد من الأمور في الفترة الأخيرة.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت قبل يومين حالة من الجدل، بعد أن قامت بتهديد الرجال بـ“التحرش“ ردا على استخدامهم ذريعة الملابس غير الملائمة التي ترتديها المرأة، مبررا لقيامهم بمثل هذا السلوك.

وفاجأت الفنانة المصرية جمهورها بهذا التهديد، وذلك بعد تبرير أشخاص لتحرشهم بطبيعة ملابس المرأة، مؤكدة أن تهديدها بالتحرش يرجع كذلك إلى الفكرة ذاتها، بكون الملابس هي الأصل.

وطالبت الفنانة الخشاب ”الرجال بالالتزام بالثياب التي لا تبرز العورة لما في ذلك من إثارة لفتنة النساء“، معتبرة أن ”المايوه القصير الخاص بالرجال يثير غرائز الجنس الآخر“.

وقالت الخشاب في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”أي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم“.

وأضافت: ”أو غطوا عورتكم اللي هي لحد تحت الركب يا حبايبي لما تخرجوا فالصيف مش الشورت اللي فوق الفخدة ده عشان برضو منتحرش بيكم“.

وتابعت: ”وداري (مجانصك) يا محترم وبطل تتصور بجسمك عشان انت كده فتنه رهيبه وممكن تجيب لنفسك التحرش ولا هو مش مباح بس للمرأه والراجل يعمل اللي هو عايزه؟؟؟“.