بالفيديو: مشاجرات عنيفة خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن عدد من المشاجرات غير اللائقة التي حدثت خلال تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز وقبلها جنازة زوجها سمير غانم.

وقال رضوان في برنامجه “مساء dmc” إن توثيق الأحداث أمر مهم، خاصة توثيق جنازات الفنانين الكبار، ولكن يجب التعامل بإنسانية مع الحدث، مشيرا إلى أنه “أثناء نقل الجثمان من المستشفى إلى المسجد كانت ستحدث أكثر من حادثة بسبب التصوير، حيث إن السيارة كان زجاجها أسود، وحاولوا الاقتراب منها بشدة لالتقاط الصور من داخلها”، مضيفا: “لما روحنا المقابر هل من العقل أن يحدث عنف وتعدي وخناقات!.. يا جماعة احترموا اللحظة والظروف، وعلى مستوى المواطنين فإن لعنة التريند أصبحت مسيطرة على الناس، وبعض المواقع قالت إنه ألقى هاتف صحفية، وهي ليست صحفية”.

