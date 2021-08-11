أحمد العوضي يعلق بعد سفر ياسمين عبد العزيز المفاجئ إلى سويسرا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

نقلت صحيفة “الوطن” عن الفنان أحمد العوضي، قوله إن سفر زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا، بعد مغادرتها أحد مستشفيات القاهرة، صباح الجمعة الماضي، يأتي في إطار مرحلة استكمال علاجها.

وأضاف: “أرجو من الناس الدعاء ليها وإنها تكمل علاجها على خير”.

وغادرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بإحدى المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وبدأت الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بمنشور كتبه زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا محبيها في مصر والوطن العربي بالدعاء لها للخروج من غرفة العمليات بسلام.

وقرر الطاقم الطبي المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز وضعها داخل العناية المركزة للوقوف علي تطورات حالتها، حيث نقلت بعدها إلي غرفة عادية بعد تحسن حالتها بشكل نسبي.

ورافق العوضي زوجته طيلة فترة إقامتها بالمستشفى، فيما قرر الأطباء منع الزيارات عنها لحين تحسن حالتها بشكل كامل.