سبعة أفلام مصرية في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

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"الخليج 365" من الجونة: أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن ضم سبعة أفلام مصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال دورته الخامسة المقبلة التي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

بدوره علق مدير المهرجان انتشال التميمي قائلًا: "لطالما حرصنا على الاحتفاء بأفضل الإنتاجات في صناعة السينما المصرية منذ دورتنا الأولى. هذا العام، نحن فخورون باختيار ما مجموعه سبعة أفلام مصرية عبر الأقسام المختلفة، حظى بعضها باستحسان وإشادة في المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، والبعض الآخر سيُعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة الخامسة لمهرجاننا. تعكس جودة الاختيارات، التي تضم أفلاما وثائقية وروائية طويلة وأفلامًا قصيرة، تعدد موهوبي صناعة السينما المصرية المزدهرة دائمًا، وتشرح لما توجت بمصر بلقب هوليوود الشرق الأوسط لأكثر من 80 عامًا".

فيما أضاف المدير الفني أمير رمسيس: "هذا العام كان للسينما المصرية حضورًا قويًا في المهرجانات السينمائية الدولية، ونحن نفخر بوجود أحد أكثر الأفلام شهرة في مهرجان كان هذا العام، وهو فيلم "ريش"، وخريج منصة الجونة السينمائية المحتفى به عالميًا فيلم "كباتن الزعتري"، إضافة إلى "أميرة" للمخرج البارز محمد دياب. كما سنحتفل بالعروض العالمية الأولى لفيلم "قمر 14" للمخرج الشهير هادي الباجوري، و"العودة" للمخرجة الشابة سارة الشاذلي و"خديجة" للمخرج مراد مصطفى و"القاهرة-برلين" للمخرج أحمد عبد السلام. اختيارنا لهذه التشكيلة المميزة والمتنوعة هو تحية لصناعة السينما المصرية، الأطول عمرًا في العالم العربي ومركز الصناعة في الشرق الأوسط".

"ريش" مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

إخراج: عمر الزهيري

يحكي الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، عن قصة سامي، الأب المصري المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد ابنه الصغير. يقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل في مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركي. تتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

"أميرة" مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

إخراج: محمد دياب

يتتبع الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك وعلي سليمان وتارا عبود، أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التي كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوي لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه.

"كباتن الزعتري" مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

إخراج: علي العربي

يحكي الفيلم الوثائقي الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

"العودة" مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

إخراج: سارة الشاذلي

والد سارة عمره يقارب الـ80 عامًا وحيوي للغاية. عندما تتغير خطط سارة بسبب الجائحة العالمية، تجد نفسها عالقة في المنزل الذي قضت به سنوات طفولتها مع والديها بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات. تقضي سارة الوقت معهما بسبب أوضاع الحظر والإغلاق، وتشعر بتوجب تسجيل لحظاتها الثمينة مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار عودتها إلى مصر كان صحيحًا.

"خديجة" مسابقة الأفلام القصيرة

إخراج: مراد مصطفى

خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في يوم عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التي تُشعرها بعدم الارتياح.

"القاهرة – برلين" مسابقة الأفلام القصيرة

إخراج: أحمد عبد السلام

بعد محاولات عدة للهروب من وضع الاكتئاب الجيلي القائم، ترتب نور الشابة سرًا للفرار من بلدها الأم. قبل ساعات من سفرها، تضطرها الظروف لخوض رحلة من الصراعات مع المجتمع البطريركي المتسلط وتحارب للاحتفاظ بسرها الخفي.

"قمر 14" قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة

إخراج: هادي الباجوري

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب. الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور