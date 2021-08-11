شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب بطلة ستوري خطيبها والأخير : أحبك للأبد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، خطوبتها من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، مما أثار التساؤل عن هوية خطيبها التي لم تفصح عنها.

نور دياب



نور عمرو دياب وخطيبها

لكن نور كشفت عن هوية خطيبها بشكل غير مباشر حيث أعادت نشر ستوري له، كان ناشر صوتها ومعلق عليها بـ " احبك للأبد "، لترد عليه نور بـ " احبك للأبد..شكرا لك" .



خطيب نور عمرو دياب يعبر لها عن حبه



نور عمرو دياب تبادل خطيبها الحب

وخطيب نور عمرو دياب يتابع شقيقاتها كنزي وجنا ووالدتها شيرين رضا علي الانستجرام، وهو شاب يدعي كيران بريطاني من أصول أفريقية، ويعمل مدرب لياقة بدنية وملاكمة.



خطيب نور عمرو دياب



خطيب نور عمرو دياب



خطيب نور عمرو دياب



خطيب نور عمرو دياب



خطيب نور عمرو دياب

وأعلنت نور ايضا أنها فى طريقها لزيارة أبرز البرندات العالمية فى الملابس لتجهيز نفسها لحفل الخطوبة، كما أنها ستنتقل إلى جنوب لندن للعيش بالقرب من خطيبها.

وأضافت خلال البث المباشر أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداءه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.