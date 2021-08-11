شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تُعلم فيفى عبده كيفية مغازلة الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها صورة لها برفقة الفنانة فيفي عبده، من مشهد لهما فى مسلسل " كيد النسا"، عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة:" بعلم أفضل صديقاتى كيفية مغازلة الرجال".



سمية الخشاب و فيفى عبده

للفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور بـ"الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها بـ"تويتر" قائلة: "أى حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعى وأنتم نازلين البحر عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم".

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.

وكانت سمية الخشاب قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.

وقالت سمية الخشاب:" إنه فى الفترة المقبلة هناك العديد من المفاجآت التي تعمل عليها في مجال الغناء، موضحه أنها سعيدة بنجاح أغنية أوعدك وما حققته من نسب مشاهدة حقيقية".