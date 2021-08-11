كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 02:57 مساءً - قضت محكمة مدينة نصر برفض الطلب المقدم من جانب الفنان ” أحمد عز ” بتحويل نجليه ” عز الدين وزين الدين ” من المدرسة البريطانية إلى مدرسة فيوتشر .
حيث كان قد تقدم محامي أحمد عز بطلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر لتحويل نجليه من الممثلة زينة من مدرسة إلى أخرى .
وعلى الجانب الآخر دافع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى عن أحقيتها في الإشراف التعليمي على طفليهما .
وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكما في شهر يونيو الماضي برفض الدعوى المقامة من أحمد عز والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه ونقلهما إلى مدرسة أخرى .
كما ألزمته المحكمة في فبراير الماضي بدفع مبلغ تبلغ قيمته 900 ألف جنيه مصروفات مدرسية لابنيهما التوأم .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يخسر هذه القضية أمام زينة بشأن طفليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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