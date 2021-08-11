بعد إرتباطهما من جديد .. محمد عطية يتحدث عن أسباب إنفصاله عن ميرنا الهلباوي ويكشف موعد زواجهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أجرى الفنان ” محمد عطية ” وخطيبته المذيعة ” ميرنا الهلباوي ” لقاءا مع برنامج ” ET بالعربي ” على هامش حضورهما لحفل إفتتاح مبنى السنترو العقاري في القاهرة والذي أحياه كلا من الفنانين : أحمد سعد ورامي صبري .

وخلال اللقاء كشف محمد عطية وميرنا الهلباوي عن أسباب إنفصالهما الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قبل عودتهما من جديد في بداية الشهر الجاري حيث لم يستمر إنفصالهما سوى أقل من شهر .

فقال عطية أنه على قناة بأن أي علاقة تشهد وجود اختلافات في وجهات النظر والتوافق التام ليس شرطا أن يكون متواجدا في بين الطرفين ولكن المهم أن يكون التقبل موجودا .

وتابع : ” هي خلافات وعدت وحتى لما انفصلنا فضلنا صحاب .. الفترة لغاية لما رجعلنا فضلنا اصحاب ” .

ومن جانبها وجهت ميرنا الهلباوي الشكر للمتابعين على اهتمامهم والتعليقات والتهاني التي وصلت إليهما بمجرد إعلان إرتباطهما من جديد .

وعن موعد زواجهما قال الفنان محمد عطية : ” وقت ما نحس إن احنا جاهزين عاطفيا ومفيش حاجة معطلانا حاسين إن إحنا عايزين نعيش مع بعض ونكمل حياتنا مع بعض .. محددناش بس هو غالبا إن شاء الله مش هندخل 2022 غير وإحنا في بيتي ” .