سارة الشامي تكشف لـ"الخليج 365" صعوبات دورها في فيلم "موسى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة سارة الشامي عن الصعوبات التي واجهتها في تصوير فيلم "موسى"، مؤكدة أن التحضير لهذه التجربة استغرق وقتا طويلا.

وقالت سارة الشامي لـ"الخليج 365": "واجهتني صعوبة كبيرة في تصوير فيلم موسى لأن الفيلم يعتمد بنسبة كبيرة على أعمال الجرافيك، وفي أوقات كثيرة كنت بصور مشاهد مع شيء ليس مرئيا".

وتابعت: أمر مرهق جدا أن يقوم الفنان بعمل حوار مع شيء ليس ظاهرا أمامه، لكن وجود مخرج محترف مثل بيتر ميمي جعل الأمور تبدو سهلة، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد.

وعن التعاون مع كريم محمود عبدالعزيز قالت سارة الشامي: "هو فنان مجتهد، ولديه حضور، وبذل مجهودا كبيرا في الفيلم، وأتصور أنه غيّر جلده تماما في هذه التجربة الفنية المثيرة".

"موسى" يعرض في السينمات ابتداءً من يوم 11 أغسطس/الجاري الجاري، وهو من بطولة النجوم: كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.