شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تبكى بحرقة على رحيل توأم روحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الانهيار والصدمة تعيشها الفنانة القديرة ميرفت أمين بعد رحيل صديقاتيها المقربتين والذين لم يفترقن أبدًا طيلة حياتهن الفنية، ولعل ذلك من أصعب المواقف التى عاشتها ففى البداية رحلت الفنانة القديرة رجاء الجداوى ثم لحقت بها صديقة دربها الفنانة دلال عبد العزيز.

وظهرت ميرفت أمين فى جنازة رجاء الجداوى وهى فى حالة انهيار وبكت عليها بحرقة وقالت خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 "كنا متعودين نعزى مع بعض أول مرة نعزى فى التالتة بتاعتنا إحساس فظيع وصعب"، وكانت فى الجنازة بصحبة الراحلة دلال عبد العزيز قبل أن تصاب بنفس المرض التى أصيبت به صديقتها الراحلة رجاء الجداوى وترحل هى الأخرى عن عالمنا.

وقالت الراحلة دلال عبد العزيز فى نفس اللقاء "كنا دايما مع بعض إحنا عشرة سنين كتير أوى ودائما كنا على تواصل حتى خلال فترة مرضها حتى دخلت العناية المركزة وكنا من المعتاد أن نتحدث يوميا بل نتحدث فى اليوم الواحد أكثر من مرة، وأكتر حاجة مزعلنانى أنها جاتلى عند البيت قبل ما اتصاب بالمرض بيومين وطلبت تشوفنى قلتلها إنى دخلت على السرير ومش هقدر أنزل وبعدها راحت لميرفت لقت تليفونها مقفول فعرفت أنها نامت".

تلك العلاقة الوطيدة التى جمعتهن من الصعب أن تتكرر مرة أخرى فى الوسط الفنى، فكانوا يكملن بعضهن البعض ويتكئن على أكتاف بعضهن البعض، فرحمة الله على القديرة رجاء الجداوى والقديرة دلال عبد العزيز وندعو الله أن تستطيع ميرفت أمين تخطى ذلك البلاء العظيم فى فقد أعز أصدقاءها.