وصية بكلمات مؤثرة من دلال عبد العزيز لزوج ابنتها حسن الرداد

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القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع يوتيوب وصية بكلمات مؤثرة من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز لزوج ابنتها إيمى النجم حسن الرداد، حيث قالت خلال استضافتها فى لقاء تليفزيونى قديم بإحدى الفضائيات "حسن مش محتاج توصية لأن حسن ابن ناس وفاهم الأصول كويس أوى وهو عارف واخد مين وبيحبها وبيحب العيلة كلها واحنا كمان بنحبهم".

وتابعت "دايما دعوتى ليهم ربنا يخليهم لبعض ويهدى سرهم ويكفيكم شر عيون الناس ويكفيكم شر ولاد الحرام.. أنا بعامل حسن من قلبي وبحب.. لأن أولا اشتغلت مع حسن قبل ما اشتغل مع إيمى فى مسلسل ابن الأرندلى من 2009 وبيبقى قلبى عليه وهو بيشتغل.. هو وإيمي عندهم كيميا في الفن .. هو فنان وجميل وموهوب سونسون حبيبي".

ورد حسن قائلا :"عمري ما حسيت أنها حماة هى أم.. عمري ما شفت منها غير كل حاجة طيبة ودايما لو في حاجة بينى وبين إيمي هي على طول بتيجى معايا وبشوف إنه رزق غير إن ربنا يرزقك بزوجة كويسة يرزقك إن أهلها يبقوا كويسين".

كانت قد سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد حجزها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة، ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربى.