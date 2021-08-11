شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عاشور عن زواج نيللي كريم من شقيقه: "خلي بالك منها بينكم كيمياء مذهلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بطل العالم السابق للاسكواش رامى عاشور انه سعيد بزواج شقيقة هشام من الفنانة نيللي كريم مشيرا في تصريحات علي السوشيال ميديا أن الثنائي بينهما كيمياء مذهله قائلا " انا متحمس جدا اني هغني في فرحكم ..بحبكم جدا..هشام خلي بالك من نيللي..هي تستحق الاهتمام"

ويحتفل اليوم الأربعاء، هشام عاشور بطل الاسكواش السابق، بزفافه على الفنانة نيللي كريم، وظهرت النجمة نيللى كريم برفقة خطيبها هشام عاشور، خلال تواجدهما بأحد شواطئ الساحل الشمالى، وذلك قبل ساعات من عقد قرانهما.

وكشف رامى عاشور عن كواليس حفل زفاف شقيقه لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور على الفنانة نيللى كريم، وأكد رامى عاشور فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه سيحيى حفل زفاف شقيقه ببعض الأغانى، حيث اتجه عاشور بعد الاعتزال إلى مجال الفن والغناء، حيث يصدر "ميسى الاسكواش" كما يلقبه عشاق اللعبة، أغنيته الجديدة "النادر القايدة" خلال الأيام المقبلة.

نيللى كريم وهشام عاشور

وانتشرت صور عبر منصات السوشيال ميديا، تظهر تواجد الثنائى نيللى وهشام، برفقة عدد من أصدقائهما، خلال تواجدهما فى الساحل الشمالى، وذلك عقب تأجيل عقد قرانهما الذى كان مقررا يوم الاثنين الماضى، لكن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز دفعهما إلى تأجيل الحفل.

نيللى وهشام وبعض الأصدقاء

وكان من المفترض أن تقام الحنة يوم الأحد الماضى، على أن يقام عقد القران فى اليوم التالى، إلا أن وفاة دلال عبد العزيز تسببت فى تأجيل حنة نيللى كريم وعقد القران 3 أيام، على أن يقام اليوم الأربعاء 11 أغسطس.

هشام ونيللى والأصدقاء فى الساحل الشمالى

وكانت نيللى كريم احتفلت بخطوبتها نهاية يوليو الماضى، على هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، فى وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبى الإسكواش فى العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام فى أمريكا وأنشأ أكاديمية إسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودة هشام عاشور إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامى عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات فى الإسكواش فى مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل فى هوليوود، وشارك فى عمل هناك، كما شارك فى عمل فنى بمصر وهو مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا فى رمضان الماضى، ويعد زواجه من النجمة نيللى كريم هو الزواج الأول له فى حياته.